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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
Происшествия
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
pixabay.com

Нижний Новгород, 2 июля. Оперативные службы ликвидируют последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщает региональный глава МЧС.

Сообщение о взрыве бытового газа по адресу: ул. Светлоярская, дом 16 поступило в оперативные службы ночью. На место инцидента были направлены все службы экстренного реагирования города.

Согласно данным картографических сервисов, по данному адресу располагается трехэтажный кирпичный жилой дом. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Около месяца назад взрыв газа прогремел в квартире на востоке Петербурга. В результате инцидента пострадал один человек.

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мчс нижний новгород взрыв газа
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