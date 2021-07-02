Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 2 июля. Оперативные службы ликвидируют последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщает региональный глава МЧС.

Сообщение о взрыве бытового газа по адресу: ул. Светлоярская, дом 16 поступило в оперативные службы ночью. На место инцидента были направлены все службы экстренного реагирования города.

Согласно данным картографических сервисов, по данному адресу располагается трехэтажный кирпичный жилой дом. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Около месяца назад взрыв газа прогремел в квартире на востоке Петербурга. В результате инцидента пострадал один человек.