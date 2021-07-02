Москвичам пообещали тепло и облачную погоду в пятницу

Москва, 2 июля. Москвичам в пятницу стоит готовиться к облачной погоде с прояснениями. Термометр покажет до 25 градусов тепла.

Днем в Москве ожидается от 23 до 25 градусов. Ночью столбики термометров могут показать лишь 14 градусов тепла. Гидрометцентр России также на своем сайте сообщил, что ветер будет северным, 5-10 м/c, а атмосферное давление составит примерно 746 мм ртутного столба.

Жителей Подмосковья ожидает от 20 до 25 градусов, местами кратковременные дожди. Ночью только 11 градусов тепла.

Ранее сообщалось, когда ждать самых теплых дней в разных регионах России. Жителям Центральной России стоит готовиться к концу июля — началу августа, ведь тогда будет самые жаркие дни.