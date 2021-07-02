Россияне выразили свое отношение к идее введения нового локдауна

Москва, 2 июля. Больше половины жителей России не поддерживают введение нового локдауна, так как это «убьет» экономику.

Каждый пятый россиянин считает, что только локдаун сможет остановить распространение коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Открытие», передает РИА Новости.

«Большинство россиян против нового локдауна. 51% считают, что это окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения. Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (56%), а также Московского региона и Приволжья (по 54%)», — заявили эксперты.

Еще 28% опрошенных заявили, что в их городе нет медицинских оснований вводить локдаун. Об этом заявили 36% жителей Сибири, 35% населения Северного Кавказа и 18% в Москве и Подмосковье. Больше всего за карантин голосовали петербуржцы и жители Ленинградской области. В Москве и области проголосовали 28%, а в Южном федеральном округе таких только 12%, в Приволжском — 15%.

Ранее в Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за ситуации с COVID-19. Режим тотальной самоизоляции начался в Бурятии из-за повышения заболеваемости коронавирусом. Режим нерабочих дней в республике продлится с 27 июня по 11 июля.