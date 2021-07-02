Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 07:43
07:42
Происшествия
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:34
Общество
Москвичам пообещали тепло и облачную погоду в пятницу
07:33
Общество
Россияне выразили свое отношение к идее введения нового локдауна
07:16
Общество
Юрист предупредил об уголовном наказании за фальшивые сертификаты о вакцинации
07:09
Экономика
Эксперт рассказал, что будет с рублем во втором полугодии
07:07
Общество
Милонов предложил давать вакцинированным дополнительные дни к отпуску
07:05
Экономика
Автодилеры назвали причины роста цен на новые модели машин в 2021 году
07:00
Весь мир
Штраф и тюрьма: украинцев будут наказывать за регулярные переводы на банковские карты
06:47
Общество
«Какое лицемерие»: французы осудили ЕС за продление санкций против России
06:44
Общество
Синоптик Тишковец назвал сроки возвращения жары в Москву
Все новости

Россияне выразили свое отношение к идее введения нового локдауна
Общество
Россияне выразили свое отношение к идее введения нового локдауна
Невские Новости

Москва, 2 июля. Больше половины жителей России не поддерживают введение нового локдауна, так как это «убьет» экономику.

Каждый пятый россиянин считает, что только локдаун сможет остановить распространение коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Открытие», передает РИА Новости.

«Большинство россиян против нового локдауна. 51% считают, что это окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения. Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (56%), а также Московского региона и Приволжья (по 54%)», заявили эксперты.

Еще 28% опрошенных заявили, что в их городе нет медицинских оснований вводить локдаун. Об этом заявили 36% жителей Сибири, 35% населения Северного Кавказа и 18% в Москве и Подмосковье. Больше всего за карантин голосовали петербуржцы и жители Ленинградской области. В Москве и области проголосовали 28%, а в Южном федеральном округе таких только 12%, в Приволжском — 15%.

Ранее в Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за ситуации с COVID-19. Режим тотальной самоизоляции начался в Бурятии из-за повышения заболеваемости коронавирусом. Режим нерабочих дней в республике продлится с 27 июня по 11 июля.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россияне выразили свое отношение к идее введения нового локдауна
опрос коронавирус локдаун
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru