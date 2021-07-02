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Юрист предупредил об уголовном наказании за фальшивые сертификаты о вакцинации
Общество
Юрист предупредил об уголовном наказании за фальшивые сертификаты о вакцинации
 /  Пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу

Москва, 2 июля. Продающие и покупающие фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса должны знать о серьезных последствиях, заявил юрист Иван Соловьев.

Некоторые граждане, по словам юриста, предпочитают приобретать подделки вместо законных способов защиты здоровья. Делается это сейчас для получения QR-кода, без которого в Москве, например, нельзя посещать заведения общественного питания. Люди при этом забывают или не хотят знать, что за подобные действия грозит серьезное наказание.

«Ответственность может наступить по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание (ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года) за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельного официального документа», подчеркнул Соловьев в беседе с «Российской газетой».

Россиянам ранее рассказали, как получить QR-код, чтобы иметь возможность ходить в рестораны и кафе. Для этого нужно привиться одной из вакцин, зарегистрированных в стране.

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