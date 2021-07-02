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Эксперт рассказал, что будет с рублем во втором полугодии
Экономика
Эксперт рассказал, что будет с рублем во втором полугодии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 июля. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что будет с рублем во втором полугодии.

По мнению специалиста, недополученные из-за соглашения ОПЕК+ экспортные доходы, необходимость продолжения фискального стимулирования экономики и сохранение относительно высокой инфляции приведут к тому, что уровень рублевой стоимости нефти будет повышаться некоторое время. Это значит, что рубль продолжит умеренно слабеть, если нефтяные цены останутся у текущих значений, отмечает аналитик. В случае существенной просадки котировок российская валюта может ускорить снижение, сообщает «Российская газета».

На рубль будут влиять и другие факторы, в том числе пандемия и геополитическая обстановка. В базовом сценарии в ближайшие шесть месяцев доллар может остаться в коридоре 71,5-74,5 рубля, считает Бабин. Если ситуация на мировых рынках ухудшится, либо начнут реализовываться санкционные угрозы, доллар может закрепиться выше 80 рублей, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что курс доллара к рублю увеличился в 584 раза за последние 29 лет. Рекордный показатель можно было наблюдать в 2016 году, когда американская валюта подорожала до 85,99 рубля.

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