Автодилеры назвали причины роста цен на новые модели машин в 2021 году

Москва, 2 июля. Цены на новые авто в первой половине 2021 года выросли на 5-10%, по прогнозам автодилеров повышение цен продолжится и в последующие месяцы.

Главными причинами для увеличения цен на новые автомобили стал дефицит некоторых авто, инфляция и колебание курса валют. Во многих брендах сохраняется нехватка моделей, что ограничивает выбор для покупателей. Об этом рассказали в крупных российских автодилерских центрах «Рольф» и «Авилон», сообщает ТАСС.

В дилерской сети «Рольф» подчеркнули, что клиентам стало выгоднее покупать авто с пробегом из-за отсутствия нехватки различных моделей на вторичном рынке и более выгодных цен. В «Авилоне» дали прогноз на увеличение цен во второй половине 2021 года из-за сохранения факторов роста цен.

Водителям рассказали, чем выгодна подписка на автомобиль. При подписке водителю не нужно будет тратить деньги на шиномонтаж, оформление страховки и уплату транспортного налога, так как все это уже включено в стоимость ежемесячной оплаты.