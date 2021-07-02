Милонов предложил давать вакцинированным дополнительные дни к отпуску

Москва, 2 июля. Депутат ГД Виталий Милонов предложил предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска россиянам, которые добровольно прошли или планируют пройти курс вакцинации.

Парламентарий направил соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова, сообщает RT. В письме Милонов подчеркнул, что вакцинирование остается единственной действенной мерой, позволяющей «скорее преодолеть» негативные последствия пандемии. Создание благоприятных условий для вакцинации и повышение доверия к российским вакцинам соответствует интересам государства и граждан, отметил депутат.

«В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации», — отметил в обращении Милонов, уточнив, что предложенная мера позволит ускорить темпы вакцинации и станет дополнительным стимулом для россиян.

Ранее Министерство здравоохранения России объявило о старте повторной вакцинации от коронавируса нового типа. В ведомстве подчеркнули, что ревакцинация может быть произведена любым зарегистрированным в России препаратом и вне зависимости от наличия антител к заболеванию.