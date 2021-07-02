Париж, 2 июля. Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода. Ограничения были введены из-за того, что Европа не одобрила присоединение Крыма к РФ. Жители Франции недовольны.

Европейский Союз одобрил три способа воздействия. Первый подразумевает запрет инвестиций в Крым. Второй — внесение в черный список отдельных лиц и российских компаний. Третий — экономические санкции против банков, нефтяной и оборонной отрасли. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Какое лицемерие. А если бы речь шла о Франции, жестоко осужденной ООН за незаконную аннексию острова Майотты в архипелаге Коморские острова, после всеобщего референдума. Референдум проводился для четырех островов. Путем невероятной уловки Майотту присоединили большинством голосов к Франции», — отметил hass boye.

Пользователь A.VERSACI считает санкции смешными и грустными. Наказание Москвы из-за Крыма необъективно. Он вспомнил, как Турция аннексировала большую часть острова Кипр, и при этом без последствий со стороны Европы.

«Дипломатия, вдохновленная доктринами США, всегда заключалась в том, чтобы сказать «делай то, что я говорю, а не то, что я делаю». И это с тех пор, как орды бывших европейских мигрантов насильно заселили этот континент», — заключил SPECTATOR.

Malcolm.Reynolds считает, что отношения Москвы и Киева — это не проблема Европы. Евросоюзу нужно заботиться о своих обязанностях, которые они выполняют недобросовестно.

«ЕС — это сборище недоумков. Россия активизирует свои исследования в Арктике с целью разведки нефти и газа и для того, чтобы развивать экономическое сотрудничество с Европой. Однажды ЕС встанет на колени перед Россией», — отметил G2LOQ.

Ранее стало известно, что жители Китая высмеяли США после заявления президента России Владимира Путина о крахе однополярного мира.