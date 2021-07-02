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Ученые из США назвали легкий способ снизить давление без лекарств
Общество
Ученые из США назвали легкий способ снизить давление без лекарств
pixabay.com  /  geraldoswald62

Вашингтон, 2 июля. Снизить артериальное давление помогает пятиминутная дыхательная тренировка Inspiratory Muscle Strength Training (IMST), выяснили ученые из университета штата Колорадо в Боулдере.

Комплекс IMST еще в 1980-х годах разработали в качестве системы помощи страдающим от острых респираторных заболеваний пациентам. Тренировка помогает укрепить дыхательные мышцы, включая диафрагму. Во время нее необходимо сделать сильный вдох через устройство, которое втягивает воздух обратно.

Ученые провели эксперимент с участием 36 добровольцев в возрасте от 50 до 79 лет, которые страдали повышенным систолическим артериальным давлением. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association.

Эксперимент показал, что давление участников выполнявшей IMST с высоким сопротивлением группы в среднем упало на девять пунктов. Подобного результата можно достичь, если пять раз в неделю ходить по 30 минут в день. Сопоставимый эффект оказывают некоторые препараты, отмечают специалисты.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что окрошка способна повысить артериальное давление и вызвать расстройство желудка. Большое количество ингредиентов в составе блюда имеет ряд противопоказаний, отмечает специалист.

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здоровье открытие артериальное давление
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