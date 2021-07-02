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Касперский объяснил превосходство России над Австралией
Общество
Касперский объяснил превосходство России над Австралией
wikipedia.org  /  Ilya Voyager / GFDL

Москва, 2 июля. Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал, в чем Россия превосходит Австралию.

Касперский назвал Россию консервативной страной, в которой есть продвинутые сферы.

«Многие новации к нам приходят после других стран. Однако есть и весьма продвинутые сферы, например, банковский сектор. Мы не первые, но одна из первых стран в мире, в которой пользуются мобильными переводами и прочее», сообщил в интервью РИА Новости предприниматель.

Кроме того, в России очень хороший интернет, уточнил Касперский. В некоторых европейских странах и в Австралии с этим компонентом гораздо хуже, отметил предприниматель. По его словам, в России интернет есть «даже у якутских оленеводов».

Ранее Касперский заявил, что промышленность в России уязвима перед хакерами не меньше, чем в США. Он отметил, что российские предприятия боятся подключать устройства к Сети.

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