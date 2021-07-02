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Купить автомобиль с пробегом из-за рубежа готовы лишь 8% россиян

  /   Обновлено: 02 июля 2021 06:20
Общество
Купить автомобиль с пробегом из-за рубежа готовы лишь 8% россиян
pixabay.com

Москва, 2 июля. Покупку автомобиля с пробегом из заграничных стран рассматривают 19% россиян, свидетельствуют данные исследования РГС Банка.

Опрос был приурочен к вступлению в силу новых правил проверки безопасности и сертификации ввозимых в страну автомобилей с пробегом. По данным исследователей, готовы приобрести такую машину 8% опрошенных, 11% респондентов хотели бы совершить такую покупку, но не знают, как это сделать.

«При этом большинство россиян (81%) не рассматривают такую покупку. А 41% опрошенных считают, что новый ГОСТ снизит шансы соотечественников по покупке недорогих заграничных авто с пробегом», цитирует исследование ТАСС.

От покупки ввозимых автомобилей с пробегом российских автомобилистов останавливают трудности оформления при «растаможке» (28%), а также риск ее непрохождения (20%). Длительность поставки смущает еще 20% респондентов. Главным сдерживающим фактором для респондентов оказались сложности получения кредита на эти автомобили (45%).

В исследовании участвовали 1127 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающие в городах России с населением в миллион человек и больше. Данные собирались методом онлайн-опроса, анкет на самозаполнение в июне текущего года.

Ранее сообщалось, что подержанные иномарки и машины, которые претерпели изменение конструкции, при ввозе в Россию теперь будут проверяться в испытательных лабораториях. Ужесточение ГОСТа вызвано сложившейся ситуацией, когда каждый десятый автомобиль, ввезенный в страну из-за границы, оказывается «утопленником», «конструктором» или побывавшим в аварии, отмечают СМИ.

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