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«У русских сильный лидер»: американцы оценили слова Путина об эсминце
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«У русских сильный лидер»: американцы оценили слова Путина об эсминце
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 2 июля. В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что потопление корабля Defender не привело бы к конфликту, поскольку Запад не победит в войне. В США согласились с этим.

Телеканал Fox News уверен, что жесткий ответ российского лидера говорит о повышении ставок. Если ситуация с нарушением территориальных вод РФ повторится, то Москва не ограничится только предупредительными выстрелами.

«Мы будем заняты по горло будущей гражданской войной, чтобы переживать еще и о международной напряженности», — написал CV60.

Paj считает, что не стоит испытывать на прочность президента России. Особенно с той молодежью, которая в США сейчас учится в университетах.

«Надеюсь, у нас хватит солдат-трансгендеров для войны, если она случится. А то пока эта администрация делает ставку на политкорректность наших вооруженных сил, другие страны развивают свою военную мощь», отметил Conservicano.

American__Renaissance хотел бы, чтобы Путин был на стороне США. Если оценивать его как президента по традиционной шкале, то он является выдающимся государственником.

«Не поймите меня превратно. Но у русских сильный лидер. А у нас Байден», заключил ChuckLasVegas.

Ранее стало известно, что в вопросе британской провокации у берегов Крыма жители Франции поддержали мнение президента России.

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