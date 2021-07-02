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Астролог Осипова назвала склонные к одиночеству знаки зодиака
Общество
Астролог Осипова назвала склонные к одиночеству знаки зодиака
pxhere.com

Москва, 2 июля. Представители трех знаков зодиака часто делают выбор в пользу одиночества и не проявляют особого упорства в поиске пары, рассказала астролог Ольга Осипова.

К таким знакам зодиака относится Козерог. Его представители с радостью примут человека, готового разделить с ними печали и радости. Если таковых не окажется, то они сильно не расстроятся.

«Если нет любви, Козерог просто всецело погрузится в работу, а чувства отходят на второй план», подчеркнула Осипова в беседе с порталом Ftimes.ru.

Для Раков любой разрыв отношений является настоящей трагедией. Однажды испытав такое, они уже вряд ли решатся на новый поиск партнера.

Близнецы вообще редко нуждаются в отношениях. Им комфортнее находиться в одиночестве, отметила астролог.

Астролог Элеонора Гинзбург ранее назвала знаки зодиака, которым повезет в любви в июле. Речь идет, по ее словам, о Львах, Овнах и Рыбах.

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одиночество знаки зодиака астролог
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