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Россиянам назвали самое популярное время для мошеннических звонков

  /   Обновлено: 02 июля 2021 05:46
Общество
Россиянам назвали самое популярное время для мошеннических звонков
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 2 июля. Злоумышленники звонят людям в самое неудобное время. Это может быть раннее утро, ночь или разгар рабочего дня.

Мошенники стараются попасть в самое неудобное время, когда жертвам тяжелее сконцентрироваться и принимать решения. Вид мошеннической схемы часто связан с временем года, передает РИА Новости.

Замдиректора центра Анна Горелик сообщила, что телефонные мошенники подбирают самое неудобное для человека время. Звонок может раздаться утром или ночью.

«Задача злоумышленников застать жертву в то время, когда ей сложнее всего критически анализировать информацию», сказала специалист.

В таких условиях даже человек, который финансово подкован, может попасться в лапы мошенников. Горелик советует не принимать решения «здесь и сейчас». Она также рекомендует брать паузу на раздумья или советы с близкими.

Ранее сообщалось, что психотерапевт Сергей Дивисенко перечислил категории людей, которых избегают мошенники. Он утверждает, что злоумышленники боятся скептиков и циников.

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