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Юрист перечислил нарушения, за которые не будут штрафовать водителей
Общество
Юрист перечислил нарушения, за которые не будут штрафовать водителей
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 июля. Ранее планировалось с 1 июля ввести штрафы в размере 500 рублей за вождение автомобиля на зимней резине в летнее время, однако этого так и не произошло.

Минтранс предлагал ввести закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам», в котором должны были быть указаны допустимая масса, нагрузка на ось и прочее. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин агентству «Прайм».

Однако по словам Редина, и этот законопроект не был внесен в Госдуму. Также Минтрансом предлагалось штрафовать за оставленные или разукомплектованные автомобили, которые нарушают установленные требования благоустройства, но и этого не произошло.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила появление в РФ штрафов за выбрасывание мусора из автомобиля. Такие типы нарушений предполагается фиксировать с помощью фотокамер. К тому же возможно введение штрафа в размере 10 тыс. рублей для водителя легкового автомобиля и 100 тыс. — для грузовика.

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