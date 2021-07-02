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Машину с крупной партией красной икры задержали на Камчатке
Происшествия
Машину с крупной партией красной икры задержали на Камчатке
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Петропавловск-Камчатский, 2 июля. Правоохранители задержали машину на Камчатке, которая перевозила крупную партию красной икры без документов.

Перевозимая партия оценивается в 6,5 млн рублей. В автомобиле находилось 200 кг красной икры. Полицейские изъяли продукцию, сообщает ТАСС.

Задержание произошло в рамках операции «Путина 2021» на 87-м км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. В салоне машины Honda Ridgeline найдены семь мешков с икрой нерки. Водитель не смог предъявить документы, которые подтверждают законность вылова.

В результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Ранее сообщалось, что сотрудники госавтоинспекции задержали мужчину, в автомобиле которого было обнаружено более 400 килограммов лососевых пород рыб. Правоохранителям даже пришлось открыть огонь во время погони.

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живодеры икра рыбы
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