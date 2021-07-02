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Аналитик рассказал, за какой срок можно разбогатеть
Общество
Аналитик рассказал, за какой срок можно разбогатеть
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 июля. Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков рассказал, за какой срок легче всего разбогатеть.

По словам эксперта, растут финансовые активы в долгосрочной перспективе. Говорить о минимизации каких-либо рисков с высокой долей вероятности можно только при горизонтах 10-15 лет, сообщил агентству «Прайм» Зюриков. Аналитик предупредил, что инвестировать следует регулярно и набраться терпения, так как ждать результатов, возможно, придется очень долго.

Зюриков признал, что «никто не хочет богатеть медленно», но уточнил, что более надежного способа нет.

Ранее заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев перечислил способы повысить уровень своего дохода после выхода на пенсию. Эксперт подчеркнул, что чем раньше человек начнет инвестировать, тем выше будет получаемый на пенсии доход.

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