Ален Делон с уважением высказался о работе Путина на посту президента России

Париж, 2 июля. Артист Ален Делон заявил, что президент России Владимир Путин успешно справляется с обязанностями на посту.

Известный актер отметил, что ему удалось ранее встретиться с президентом России. Француз подчеркнул, что Путин является «очень способным человеком», сообщает ТАСС. По мнению Делона, очень трудно управлять такой большой страной столько лет, однако Путину удается это делать.

«Не знаю, как он добивается этого, но понимаю, что это весьма непросто», — добавил французский актер.

Ален Делон также заявил, что него не боится критики, которая может политься из ртов недоброжелателей из-за его мнения и слов.

Ранее Алена Делона экстренно госпитализировали во Франции, передает «Царьград». Инцидент произошел из-за приступов мигрени.