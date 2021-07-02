Посольство России отвергает обвинения в кибератаках на объекты США

Москва, 2 июля. Российское посольство отвергло обвинения в связи государственных структур России с кибератаками на американские объекты, которые находятся в США и за пределами страны.

Россия надеется, что США перестанут голословно обвинять и сконцентрируются на общих усилиях, которые направят на борьбу с киберпреступность. Соответствующую информацию передает ТАСС.

Посольство также сообщило, что с американской территории на постоянной основе осуществляются кибератаки на объекты критической инфраструктуры России.

Ранее сообщалось, что глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский сравнил уязвимость компаний в России и США перед хакерами. Он считает, что российские и американские компании одинаково уязвимы.