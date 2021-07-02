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Кинолог поделился рекомендациями по воспитанию послушной собаки
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Кинолог поделился рекомендациями по воспитанию послушной собаки
pixabay.com  /  Anyaall

Москва, 2 июля. Воспитание щенка является ответственным делом. Чтобы вырастить из него послушного пса, мало просто кормить и выгуливать его, заявил кинолог Владимир Голубев.

Покупать щенка, по словам эксперта, нужно в возрасте 2,5–3 месяцев, не раньше. В противном случае у него может не сформироваться правильное внутривидовое поведение, а в будущем появятся проблемы в общении с другими собаками.

Голубев посоветовал давать щенку много информации о внешнем мире. При этом важно не переусердствовать.

«Щенку нужны периоды покоя, постоянное место обитания, регулярный контакт с владельцем, с которым он должен установить прочную социальную связь», подчеркнул специалист в беседе с РИА Новости.

Кинолог ранее предупредил, что некоторые собаки плохо переносят жаркую погоду. Их следует выгуливать в тенистых местах.

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