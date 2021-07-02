IT-эксперт Мурзина рассказала о простом способе ускорить работу смартфона

Москва, 2 июля. Пользователи смартфонов часто игнорируют перезагрузку своих устройств. IT-эксперт Людмила Мурзина посоветовала не пренебрегать этой процедурой.

С помощью перезагрузки, по словам эксперта, можно ускорить работу смартфона, а также избавиться от проблем со связью. Это простой и абсолютно бесплатный способ заставить гаджет нормально работать.

«Перезагрузка иногда помогает поймать сигнал, потому что модем встроен в процессор, и если возникают какие-то проблемы с чипом, то это может помочь», — подчеркнула Мурзина в беседе с радио Sputnik.

Россиянам ранее назвали главные ошибки при зарядке смартфона. Не следует, по словам экспертов, использовать чужие кабель и адаптер.