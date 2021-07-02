Отоларинголог дал советы по лечению насморка без лекарств

Москва, 2 июля. Выделения из носа являются защитой для слизистой, поэтому это не всегда плохо. Врач-отоларинголог Алена Веревкина рассказала, как самостоятельно справиться с насморком.

Аллергии, пыльный воздух, вирусная или бактериальная инфекция могут быть причинами насморка. По словам специалиста, во всех случаях важно промывать нос солевым раствором. Первые признаки простуды можно убрать горячим чаем с малиной или молоком с медом, рассказала врач. Она отметила важность проветривания помещения и обильного питья. Об этом информирует РИА Новости.

Доктор также советует при насморке использовать сухую горчицу, ее можно насыпать в носки и лечь спать. Победить насморк помогут и паровые ингаляции, которые нужно делать не ранее, чем через полчаса после еды и физической работы. При неэффективности этих способов необходимо обратиться к врачу.

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