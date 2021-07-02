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Отоларинголог дал советы по лечению насморка без лекарств
Общество
Отоларинголог дал советы по лечению насморка без лекарств
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Москва, 2 июля. Выделения из носа являются защитой для слизистой, поэтому это не всегда плохо. Врач-отоларинголог Алена Веревкина рассказала, как самостоятельно справиться с насморком.

Аллергии, пыльный воздух, вирусная или бактериальная инфекция могут быть причинами насморка. По словам специалиста, во всех случаях важно промывать нос солевым раствором. Первые признаки простуды можно убрать горячим чаем с малиной или молоком с медом, рассказала врач. Она отметила важность проветривания помещения и обильного питья. Об этом информирует РИА Новости.

Доктор также советует при насморке использовать сухую горчицу, ее можно насыпать в носки и лечь спать. Победить насморк помогут и паровые ингаляции, которые нужно делать не ранее, чем через полчаса после еды и физической работы. При неэффективности этих способов необходимо обратиться к врачу.

Россиянам назвали лекарства, которые запрещено вывозить за границу. Речь идет о препаратах, которые содержат в себе наркотические и психотропные вещества. Необходимо проверять наличие вещества в Перечне наркотических средств, подлежащих контролю в России.

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врач насморк лор
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