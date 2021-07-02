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Грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС
Технологии
Грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС
Пресс-служба Роскосмоса  /  roscosmos.ru

Москва, 2 июля. Грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Старт грузового корабля проходил с Байконура 30 июня. «Прогресс МС-17» причалил к модулю «Поиск» в 4:00. Космический аппарат осуществил доставку 470 килограммов топлива, которое предназначено для дозаправки МКС, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» вернули в монтажно-испытательный корпус ракетно-космической корпорации «Энергия» для устранения замечаний. МЛМ запустят на МКС.

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космос мкс прогресс
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