Грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС

Москва, 2 июля. Грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Старт грузового корабля проходил с Байконура 30 июня. «Прогресс МС-17» причалил к модулю «Поиск» в 4:00. Космический аппарат осуществил доставку 470 килограммов топлива, которое предназначено для дозаправки МКС, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» вернули в монтажно-испытательный корпус ракетно-космической корпорации «Энергия» для устранения замечаний. МЛМ запустят на МКС.