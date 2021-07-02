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Россиянам рассказали, где самые высокие пенсии в России

  /   Обновлено: 02 июля 2021 04:00
Экономика
Россиянам рассказали, где самые высокие пенсии в России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Парамонова

Москва, 2 июля. Минтруд сообщил, в каких российских регионах самые высокие страховые пенсии по старости.

Первое место в рейтинге занял Чукотский автономный округ, в котором пенсии граждан составляют 27,2 тысячи рублей. Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ — 24,4 тысячи рублей. Следом идет Камчатский край — 23,4 тысячи рублей и Магаданская область — 23,4 тысячи рублей.

Самые маленькие пенсии получают россияне, проживающие в Дагестане — 12,9 тысячи рублей, Калмыкии — 13,5 тысячи рублей и Кабардино-Балкарии — 12,7 тысячи рублей.

Центробанк и НПФ ранее договорились о проведении новой реформы пенсионных накоплений. Об этом сообщает «Царьград».

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