Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 04:40
04:32
Общество
Кинолог поделился рекомендациями по воспитанию послушной собаки
04:27
Общество
Около 25 новых станций метро планируют открыть до конца 2023 года в Москве
04:19
Технологии
Грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС
04:16
Технологии
IT-эксперт Мурзина рассказала о простом способе ускорить работу смартфона
04:08
Общество
Отоларинголог дал советы по лечению насморка без лекарств
04:00
Экономика
Россиянам рассказали, где самые высокие пенсии в России
04:00
Общество
Наедине с природой: руководитель научной экспедиции рассказал ФАН о серых китах
03:49
Общество
Касперский сравнил уязвимость компаний в России и в США перед хакерами
03:42
Общество
Россиянам рассказали, когда ждать самых жарких дней
03:38
Общество
Продажи детективов на книжном рынке увеличились в 2,5 раза в России
Все новости

Касперский сравнил уязвимость компаний в России и в США перед хакерами
Общество
Касперский сравнил уязвимость компаний в России и в США перед хакерами
wikipedia.org  /  A.Khan / CC BY 2.0

Москва, 2 июля. Промышленность в России уязвима перед хакерами не меньше, чем в США, сообщил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Причиной этого является тот факт, что отечественные компании не используют в полной мере IT-технологии, сказал Касперский во время интервью РИА Новости. Он отметил, что российские предприятия боятся подключать устройства к Сети.

Американские производства уже подключены к Сети, что позволяет более эффективно управлять предприятием. Однако их и взламывают, но они более эффективно управляют всеми процессами.

Ранее сообщались самые уязвимые для хакеров категории пользователей Сети. Директор департамента компании ESET Антон Пономарев отметил, что в лапы злоумышленников часто попадают люди, которые ставят одинаковые пароли на все социальные сети и почту.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Касперский сравнил уязвимость компаний в России и в США перед хакерами
россия сша хакеры касперский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru