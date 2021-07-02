Касперский сравнил уязвимость компаний в России и в США перед хакерами

Москва, 2 июля. Промышленность в России уязвима перед хакерами не меньше, чем в США, сообщил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Причиной этого является тот факт, что отечественные компании не используют в полной мере IT-технологии, сказал Касперский во время интервью РИА Новости. Он отметил, что российские предприятия боятся подключать устройства к Сети.

Американские производства уже подключены к Сети, что позволяет более эффективно управлять предприятием. Однако их и взламывают, но они более эффективно управляют всеми процессами.

Ранее сообщались самые уязвимые для хакеров категории пользователей Сети. Директор департамента компании ESET Антон Пономарев отметил, что в лапы злоумышленников часто попадают люди, которые ставят одинаковые пароли на все социальные сети и почту.