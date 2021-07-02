Россиянам рассказали, когда ждать самых жарких дней

Москва, 2 июля. В конце июля — начале августа жителей Центральной России ждут самые жаркие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, пик жары на юге России придется на конец июля, а в городах Приморья — на август.

«По климату самой теплой (для Центральной России) является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни — это 31 июля и 1 августа», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Несмотря на активные солнечные лучи в конце июня — начале июля, почва не прогрелась и продолжит забирать тепло, отметил синоптик. В южных регионах европейской части страны наиболее теплые дни выпадут на конец июля — начало августа, так как там прогреваться земля начинает с конца марта.

Самая жаркая температура в приморских городах установится в августе. Там тепло накапливает моря.

Ранее Вильфанд спрогнозировал погоду для жителей Москвы на июль. Погодные условия в столице России в июле будут неоднородными. На протяжении месяца ожидается как прохладная, так и теплая погода.