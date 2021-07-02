Продажи детективов на книжном рынке увеличились в 2,5 раза в России

Москва, 2 июля. Книги детективного жанра занимают шесть позиций в первой двадцатке произведений художественной литературы, изданных наибольшими тиражами в 2021 году.

Число иностранных детективов к 2022 году на рынке может увеличиться в полтора раза и значительно потеснить пишущих в этом жанре представителей из России. В сервисе ЛитРес в период с июня 2020 по июнь 2021 года продажи детективов выросли в 2,5 раза. В издательстве «Эксмо» продажи детективов составили 10%. Детективный жанр вошел в тройку самых популярных в издательстве АСТ. Об этом пишут «Известия».

Среди российских авторов детективов самыми популярными по числу проданных книг за последний год являются Борис Акунин, Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Александра Маринина и Татьяна Полякова. По словам гендиректора ЛитРеса Сергея Анурьева, за последний год детективы составили семь процентов всей выручки. Он отметил о высокой популярности у читателей полицейских детективов.

Российские книжные издатели ранее пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на подорожание бумаги. Отмечается, что увеличение цен на продукцию может привести к повышению стоимости книг.