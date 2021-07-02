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Россияне каждый месяц откладывают на будущее детей около 8 тыс. рублей
Общество
Россияне каждый месяц откладывают на будущее детей около 8 тыс. рублей
pixabay.com

, 2 июля. Россияне откладывают на будущее детей около 8 тысяч рублей ежемесячно. Об этом говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование жизни»

Компания опросила 13 тысяч россиян из 37 крупных и средних городов. Результаты исследования публикуют РИА Новости.

«Родители, которые формируют детские накопления, ежемесячно откладывают в них в среднем 7,96 тысячи рублей», сообщают эксперты.

Более крупные суммы на эти цели направляют жители Санкт-Петербурга (14,1 тысячи рублей), Москвы (13,4 тысячи рублей) и Красноярска (10 тысяч рублей). Треть участников опроса откладывает деньги регулярно, систематически каждая четвертая мать и каждый пятый отец.

Родители готовы потратить сбережения на образование (66%), покупку жилья (52%). Также они готовы выделить деньги на оздоровительные процедуры и занятия спортом (44%).

Россиянам рассказали, как сохранить и приумножить свои сбережения. Эксперт отмечает, что доллар и евро сейчас находятся на слабых позициях по отношению к рублю.

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