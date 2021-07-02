Кинооператора Найденова пригласили стать членом Американской киноакадемии

Лос-Анджелес, 2 июля. Российский кинооператор Андрей Найденов получил приглашение от Американской академии киноискусств войти в число ее членов.

Похожие приглашения получили 395 человек. Речь идет об актерах, режиссерах, операторах и продюсерах. Стать членами киноакадемии предложили и другим людям, профессионально связанным с кинематографом.

Найденов известен зрителям по работе над картиной «Эйфория» режиссера Ивана Вырыпаева. Кинооператор также участвовал в создании фильма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского.

В Сети недавно появились новые кадры со съемок американского ремейка «Иронии судьбы». Главная роль в этом фильме досталась актрисе Эмме Робертс.