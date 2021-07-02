Россиянам перечислили принципы безопасного онлайн-шопинга

Москва, 2 июля. Директор по развитию Ecwid в России Владимир Тарасов напомнил россиянам о необходимости сохранять бдительность при совершении покупок в Сети.

По словам эксперта, сегодня более 85% покупок в интернете оплачиваются банковскими картами, а такой способ не может не привлекать мошенников. Именно поэтому, напоминает Тарасов, нужно контролировать все операции в Сети.

«В этом помогут СМС и push-оповещения, лимиты на траты в сутки или в месяц, особенно внимательно нужно следить за банковскими данными и персональной информацией», — заявил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, при интернет-покупках необходимо напрямую оплачивать заказы с банковской карты, а не переводить средства сначала в онлайн-кошельки, которые также часто становятся мишенью для мошенников.

Что касается привязки карты к сайту или приложению, то, несмотря на удобство функции, она существенно снижает безопасность ваших данных. Такая опция имеет смысл только, если вы используете отдельную карту и часто совершаете покупки в проверенном и надежном магазине, отмечает Тарасов.

По мнению врача-психотерапевта Сергея Дивисенко, мошенники в современном мире избегают двух типов людей — скептиков и циников.