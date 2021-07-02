Ученый оценил уязвимость людей с аллергией перед коронавирусом

Москва, 2 июля. Люди, страдающие от аллергии, реже заражаются коронавирусом. В связи с этим ученые высказывают разные мнения.

Зарубежные ученые заявили, что коронавирус не осложняет болезнь у пациентов с аллергической бронхиальной астмой. На это указал директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов в беседе с РИА Новости.

«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — отметил Хаитов.

Ранее была названа диета, которая предупреждает тяжелое течение COVID-19. Правильное питание может снизить риск тяжелого течения коронавируса. Такой вывод сделали ученые Колумбийского университета.