Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 04:39
04:32
Общество
Кинолог поделился рекомендациями по воспитанию послушной собаки
04:27
Общество
Около 25 новых станций метро планируют открыть до конца 2023 года в Москве
04:19
Технологии
Грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС
04:16
Технологии
IT-эксперт Мурзина рассказала о простом способе ускорить работу смартфона
04:08
Общество
Отоларинголог дал советы по лечению насморка без лекарств
04:00
Экономика
Россиянам рассказали, где самые высокие пенсии в России
04:00
Общество
Наедине с природой: руководитель научной экспедиции рассказал ФАН о серых китах
03:49
Общество
Касперский сравнил уязвимость компаний в России и в США перед хакерами
03:42
Общество
Россиянам рассказали, когда ждать самых жарких дней
03:38
Общество
Продажи детективов на книжном рынке увеличились в 2,5 раза в России
Все новости

Ученый оценил уязвимость людей с аллергией перед коронавирусом
534
Общество
Ученый оценил уязвимость людей с аллергией перед коронавирусом
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 июля. Люди, страдающие от аллергии, реже заражаются коронавирусом. В связи с этим ученые высказывают разные мнения.

Зарубежные ученые заявили, что коронавирус не осложняет болезнь у пациентов с аллергической бронхиальной астмой. На это указал директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов в беседе с РИА Новости.

«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», отметил Хаитов.

Ранее была названа диета, которая предупреждает тяжелое течение COVID-19. Правильное питание может снизить риск тяжелого течения коронавируса. Такой вывод сделали ученые Колумбийского университета.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученый оценил уязвимость людей с аллергией перед коронавирусом
аллергия пандемия коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru