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Неизвестный ударил ножом прохожего у станции лондонского метро
Происшествия
Неизвестный ударил ножом прохожего у станции лондонского метро
pixabay.com

Лондон, 2 июля. Мужчина получил ранение в результате нападения вооруженного ножом неизвестного в районе станции метро в центре Лондона.

Как сообщается в распространенном в четверг заявлении полиции британской столицы, все произошло рядом со станцией Oxford Circus на пересечении торговых улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит. Прибывшие на место медики приняли решение госпитализировать пострадавшего в одну из южных больниц Лондона. По данным правоохранителей, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. По горячим следам полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний молодой человек.

По данным радиостанции LBC, после нападения местные власти начали эвакуацию всех пассажиров со станции Oxford Circus. В настоящий момент подъезды к ней остаются перекрытыми.

Ранее житель Владивостока, вооружившись ножом, угрожал физической расправой бригаде скорой помощи, прибывшей к нему на вызов.

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