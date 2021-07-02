Менеджер МакSим не подтвердила новость о блокировке счетов певицы

Москва, 2 июля. PR-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская ответила на сообщения СМИ о блокировке счетов звезды.

Богушевская заявила, что заявления о блокировке счетов находящейся в коме Марины Абросимовой — ложь. Об этом она написала у себя в Instagram.

«Прежде чем писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам», — заявила менеджер МакSим.

Ранее сообщалось, что налоговая служба заблокировала счета певицы МакSим, которая находится в искусственной коме в одной из московских клиник. Марина Максимова не подала налоговую декларацию, поэтому ФНС в мае приостановила все операции и переводы певицы.