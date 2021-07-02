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Менеджер МакSим не подтвердила новость о блокировке счетов певицы
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим не подтвердила новость о блокировке счетов певицы
Global Look Press  /  Anton Belitsky/Russian Look

Москва, 2 июля. PR-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская ответила на сообщения СМИ о блокировке счетов звезды.

Богушевская заявила, что заявления о блокировке счетов находящейся в коме Марины Абросимовой — ложь. Об этом она написала у себя в Instagram.

«Прежде чем писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам», заявила менеджер МакSим.

Ранее сообщалось, что налоговая служба заблокировала счета певицы МакSим, которая находится в искусственной коме в одной из московских клиник. Марина Максимова не подала налоговую декларацию, поэтому ФНС в мае приостановила все операции и переводы певицы.

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блокировка счета макsим
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