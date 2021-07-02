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Госдума заявила о нарушении международных обязательств Киевом
Политика
Госдума заявила о нарушении международных обязательств Киевом
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 июля. Закон о коренных народах на Украине нарушает целый ряд международных обязательств государства, в том числе Декларацию ООН о правах коренных народов.

Подобным законопроектом Украина продолжает продвигать националистическую идеологию на законодательном уровне. Об этом заявил глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Подобными шагами Киев сам отдаляет от себя республики Донбасса и делает крайне затруднительным внутриукраинское урегулирование», написал он.

Предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины окончательно был принят Верховной радой. Согласно документу, русские, венгры и другие народы не могут считаться коренными.

Ранее Россия опротестовала в ПАСЕ принятый на Украине закон о коренных народах. Делегация РФ совместно с депутатами Армении, Венгрии, Молдавии и Сербии выразила протест в связи с его принятием. Согласно законопроекту, русских теперь не будут относить к числу коренных народов Украины.

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