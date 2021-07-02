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Армия Израиля снова нанесла удары по ХАМАС в секторе Газа

  /   Обновлено: 02 июля 2021 03:10
Армия
Армия Израиля снова нанесла удары по ХАМАС в секторе Газа
Global Look Press  /  Mahmoud Khattab

Газа, 2 июля. Израильская армия снова нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Соответствующая информация приводится в заявлении, передает ТАСС. Израильские истребители ЦАХАЛ поднялись в воздух и нанесли удары в ответ на шары с зажигающими веществами, которые запустили с территории Газы.

Целью ЦАХАЛ были объекты, которые занимаются разработкой и созданием оружия. Сообщается, что истребители продолжат наносить удары после попыток террористических нападений.

Ранее сообщалось, что израильская армия наносила очередные авиаудары по сектору Газа. Ракеты Израиля поразили несколько объектов группировок палестинского сопротивления.

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