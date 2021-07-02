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Российские музеи и театры могут получить новые меры поддержки в пандемию
Общество
Российские музеи и театры могут получить новые меры поддержки в пандемию
 /  pixabay.com

Москва, 2 июля. Театры, галереи и музеи могут получить дополнительную поддержку в пандемию, соответствующий вопрос прорабатывает Минкультуры.

Ведомство в июне собирало оценки упущенных доходов от курируемых организаций. Часть театров и цирков к настоящему моменту направила свои обращения, сообщает со ссылкой на Театр им. Е. Вахтангова, МХАТ им. М. Горького, Росгосцирк и РАМТ газета «Известия». Документ о выделении дополнительного финансирования министерство направит в Минфин.

По мнению экспертов, на поддержку учреждений культуры потребуется не менее 4 миллиарда рублей. Согласно расчетам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, необходимая сумма может составить 5,6 миллиарда рублей.

Ранее общественный уполномоченный по культуре города Москвы Мария Ольшанская заявила, что столичным учреждениям культуры будет несложно перестроиться на работу с вакцинированными посетителями. По ее словам, если эксперимент с «антиковидными» ресторанами в Москве будет признан успешным, представители сферы культуры, в том числе коммерческие музеи, галереи, театры, кинотеатры и концертные залы, охотно его поддержат.

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