Совфед предостерег иностранных наблюдателей от манипуляций на выборах в Госдуму

Москва, 2 июля. Совет Федерации предостерег международных наблюдателей от попыток вмешательства в выборы в Госдуму РФ, которые пройдут в сентябре этого года.

Рабочая группа предостерегает наблюдателей, в том числе и международных, от использования своего статуса для попыток вмешательства в электоральный процесс. Так, есть опасения относительно наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ — организации, известной предвзятым отношением к выборам в России.

Сенаторы изучили доклад Миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ. Подчеркивается, что организация ретранслирует пропагандистские уловки НКО-иноагентов.

Комиссия Совфеда отмечает, что с началом избирательной кампании в Госдуму все чаще регистрируются информационные атаки на электоральные процессы со стороны иностранных СМИ и иноагентов. В ходе мониторинга было выявлено, что под видом наблюдения за выборами планируются попытки дискредитации голосования.

Ранее Совфед поддержал закон о запрете экстремистам баллотироваться на выборах. Ограничения распространяются абсолютно на все избирательные процессы.