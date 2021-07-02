Врач Фадеев рассказал, можно ли диабетикам вакцинироваться от COVID-19

Москва, 2 июля. Медицинские противопоказания для вакцинации людей с диабетом или с увеличенной щитовидной железой существующими в России вакцинами отсутствуют.

К вакцинации от коронавирусной инфекции нет оснований относиться по-другому, чем к распространенным вакцинам от ОРВИ. Никого не пугают прививки от сезонного гриппа или от клещевого энцефалита, почему вакцинация от коронавирусной инфекции вызывает некое подозрение. Смертность людей с диабетом при заболевании COVID-19 выше, чем у людей без него. Об этом заявил член-корреспондент РАН Валентин Фадеев, пишет "Российская газета".

Пожилым людям подготовили памятку для вакцинации против коронавирусной инфекции. Специалисты Российского геронтологического центра при медуниверситете им. Н. И. Пирогова рассказали, что пожилые люди могут выбрать любую зарегистрированную в России вакцину. Отмечается, что хронические заболевания не являются противопоказанием для прививки.