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Терапевт Звонков назвал неожиданные причины утреннего кашля
Общество
Терапевт Звонков назвал неожиданные причины утреннего кашля
pixabay.com

Москва, 2 июля. Сухость и раздражение в горле могут быть симптомами различных болезней, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

Он сказал, если человек не курит, не страдает от аллергии, не имеет хронических бронхитов и воспалительных процессов, то утренний кашель может быть симптомом проблем с щитовидной железой. Также это может быть связано с хроническим гастритом или диабетом, передает радио Sputnik.

В некоторых случаях кашель может вызвать какая-то еда, например, суши, или злоупотребление алкоголем, добавил Звонков. Кондиционер также может служить причиной сухого кашля, сказал врач.

Ранее «Царьград» передавал советы аллерголога Владимира Болибока по спасению от тополиного пуха. Он советует использовать тканевые маски или легкий шары, а на окна нужно повесить москитную сетку или марлю.

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здоровье организм кашель
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