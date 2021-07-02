Терапевт Звонков назвал неожиданные причины утреннего кашля

Москва, 2 июля. Сухость и раздражение в горле могут быть симптомами различных болезней, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

Он сказал, если человек не курит, не страдает от аллергии, не имеет хронических бронхитов и воспалительных процессов, то утренний кашель может быть симптомом проблем с щитовидной железой. Также это может быть связано с хроническим гастритом или диабетом, передает радио Sputnik.

В некоторых случаях кашель может вызвать какая-то еда, например, суши, или злоупотребление алкоголем, добавил Звонков. Кондиционер также может служить причиной сухого кашля, сказал врач.

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