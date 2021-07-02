Россиянам рассказали об уровне прожиточного минимума в регионах в 2022 году

Москва, 2 июля. Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов напомнил, что уровень прожиточного минимума в регионах теперь рассчитывается на основе федерального.

По словам эксперта, они показывают, в какой мере жители испытывают нужду в благах при предоставлении им мер социальной поддержки. Сафонов напомнил, что ранее, когда регионы сами определяли уровень прожиточного минимума, то имели возможность занижать его стоимость за счет включения в потребительские корзины более дешевых товаров и услуг. Однако теперь методика стала единой. Речь идет о применении районных коэффициентов к общероссийскому прожиточному минимуму.

«Эти коэффициенты скорректируют стоимость прожиточного минимума либо в большую сторону (если речь идет о северных территориях или таких субъектах, как Москва, где стоимость жизни выше), так и в сторону понижения в регионах, где более низкие цены на товары и услуги» — заявил Сафонов в интервью «Российской газете».

Он добавил, что такая методика станет полезной для регионов, так как субъекты, испытывающие бюджетный дефицит, за счет субсидий федеральной казны смогут постепенно увеличить свой прожиточный минимум.

Ранее сообщалось, что для трудового населения такой показатель с начала 2022 года установят на уровне 13 026 рублей.