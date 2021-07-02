Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 03:11
03:03
Политика
Госдума заявила о нарушении международных обязательств Киевом
03:00
Армия
Армия Израиля снова нанесла удары по ХАМАС в секторе Газа
03:00
Спорт
Россия играла плохо, но Черчесов не виноват: РФС подвел итоги провала на Евро-2020
02:59
Общество
Российские музеи и театры могут получить новые меры поддержки в пандемию
02:44
Политика
Совфед предостерег иностранных наблюдателей от манипуляций на выборах в Госдуму
02:35
Общество
Врач Фадеев рассказал, можно ли диабетикам вакцинироваться от COVID-19
02:27
Общество
Терапевт Звонков назвал неожиданные причины утреннего кашля
02:16
Экономика
Россиянам рассказали об уровне прожиточного минимума в регионах в 2022 году
02:04
Политика
Тимошенко предупредила Украину о скорой потери большей части территории
02:03
Происшествия
Несколько человек пострадали из-за обрушения здания в Вашингтоне
Все новости

Тимошенко предупредила Украину о скорой потери большей части территории
Политика
Тимошенко предупредила Украину о скорой потери большей части территории
facebook.com  /  Юлія Тимошенко

Киев, 2 июля. Председатель украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не исключает, что в скором времени страна может потерять большую часть своей территории.

По словам Тимошенко, 1 июля текущего года на Украине начал действовать закон, отменяющий мораторий на продажу земли. Он позволит финансовым организациям с иностранным инвестированием становиться собственниками сельскохозяйственных угодий и эксплуатировать их. Об этом политик заявила в ходе своего выступления в Верховной раде.

Депутат отметила, что в таких условиях государство фактически исключит себя из любых функций, связанных с контролем использования земли. Кроме того, под запрет также попадет и любой экологический контроль. Что касается новых владельцев угодий, то им разрешат «любой вандализм», в том числе беспрепятственный съем верхнего слоя чернозема.

«С 1 июля наша земля, 72 процента территории Украины, начнет уходить», подчеркнула Тимошенко.

Ранее замглавы украинского минэкономики Тарас Высокий заявил, что сделки по продаже и покупке украинских участков российскими гражданами будут внимательно отслеживаться, а купленные земли конфисковываться. По словам чиновника, граждане России больше не смогут официально купить участки, так как теперь это запрещено на законодательном уровне.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Тимошенко предупредила Украину о скорой потери большей части территории
украина тимошенко батькивщина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru