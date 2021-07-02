Тимошенко предупредила Украину о скорой потери большей части территории

Киев, 2 июля. Председатель украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не исключает, что в скором времени страна может потерять большую часть своей территории.

По словам Тимошенко, 1 июля текущего года на Украине начал действовать закон, отменяющий мораторий на продажу земли. Он позволит финансовым организациям с иностранным инвестированием становиться собственниками сельскохозяйственных угодий и эксплуатировать их. Об этом политик заявила в ходе своего выступления в Верховной раде.

Депутат отметила, что в таких условиях государство фактически исключит себя из любых функций, связанных с контролем использования земли. Кроме того, под запрет также попадет и любой экологический контроль. Что касается новых владельцев угодий, то им разрешат «любой вандализм», в том числе беспрепятственный съем верхнего слоя чернозема.

«С 1 июля наша земля, 72 процента территории Украины, начнет уходить», — подчеркнула Тимошенко.

Ранее замглавы украинского минэкономики Тарас Высокий заявил, что сделки по продаже и покупке украинских участков российскими гражданами будут внимательно отслеживаться, а купленные земли — конфисковываться. По словам чиновника, граждане России больше не смогут официально купить участки, так как теперь это запрещено на законодательном уровне.