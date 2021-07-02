Несколько человек пострадали из-за обрушения здания в Вашингтоне

Вашингтон, 2 июля. Строящееся здание обрушилось в Вашингтоне. В результате происшествия несколько человек пострадали.

Пожарная служба Вашингтона сообщила, что один человек заблокирован, а несколько других ранены, передает ТАСС. Передается, что пострадавшие являются рабочими. Спасатели ведут поиски человека, который находится под завалами. Также эвакуировали жителей двух соседних домов.

Ранее сообщалось, что многоэтажное здание обрушилось во Флориде. В результате происшествия погибли десять человек.