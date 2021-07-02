Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина является самой несчастной в Европе

Киев, 2 июля. Украина оказалась самой несчастной страной в Европе. Об этом заявил бывший внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза.

Он отметил, что комфортная и счастливая жизнь зависит от доходов граждан. Благоприятное финансовое положение позволяет удовлетворять свои желания и потребности, что отражается на эмоциональном состоянии населения. Об этом пишет ИноСМИ.

«Недавние исследования показывают, что эта взаимосвязь может линейно возрастать по мере роста уровня доходов. Но и это еще не все. Уровень счастья зависит не только от финансовой безопасности, но и от уровня здоровья, социальной защиты, личной свободы и от многого другого», — подчеркнул Береза.

Депутат добавил, что учитываются и иные факторы. Среди них восприятие коррупции среди властей или в бизнесе.

«В общем, мы самые несчастные в Европе. Увы. И даже победа сборной Украины в 1/8 не смогла перекрыть весь негатив от происходящего в стране. Хотя тогда мы все получили огромное количество позитивных эмоций», — резюмировал политик.

Ранее стало известно, что через несколько десятков лет Украина может превратиться в пустыню из-за бездействия властей, не решающих проблемы окружающей среды.