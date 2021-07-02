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Болгары оценили идею властей передать черный ящик МиГ-29 России
Общество
Болгары оценили идею властей передать черный ящик МиГ-29 России
facebook.com  /  Siły Powietrzne / Polish Air Force

София, 2 июля. Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии потерпел крушение в водах Черного моря. Его черный ящик будет передан российской лаборатории. В Сети высказались относительно этого решения.

Инцидент с болгарским самолетом произошел в начале июня. Министр обороны временного правительства Болгарии Георги Панайотов заявил, что подробности происшествия будут исследованы в РФ. Местные жители не понимают, почему София сначала высылает россиян, обвиняемых в шпионаже, а затем сама обращается за помощью. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Не может быть, чтобы у НАТО не было лаборатории, способной сделать это. Не представляю, чтобы Польша отправляла свои черные ящики в Россию», отметил karatista.

Другой пользователь подчеркнул, что учения НАТО закончились странно и тихо. Все страны-партнеры подозрительно куда-то пропали. Нет ни комментариев, ни жестов.

«А какая именно там информация? Вдруг окажется, что мы разгласили тайны НАТО о проведенном учении…», считает ivanpopov.

Другой комментатор уверен, что Болгария для России является троянским конем в НАТО. Москве не нужно отдавать черный ящик, поскольку у нее есть свои источники информации.

Ранее жители Болгарии высмеяли резкий антироссийский поворот в политике бывшего болгарского премьер-министра Бойко Борисова.

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