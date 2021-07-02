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Комитет Конгресса США одобрил поправку о санкциях по «Северному потоку — 2»
Экономика
Комитет Конгресса США одобрил поправку о санкциях по «Северному потоку — 2»
wikipedia.org

Вашингтон, 2 июля. Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США принял поправку, которая может помешать президенту США Джо Байдену приостановить санкции против «СП-2».

Поправку предложила демократ Марси Капур. Комитет проголосовал за ее принятие. Какие ее шансы на утверждение составом обеих палат законодательного органа, пока неизвестно.

Администрация президента США Джо Байдена ранее ввела ограничительные меры против судов, достраивающих «Северный поток — 2». Белый дом не стал применять санкции против немецкой Nord Stream 2 AG, объяснив это нежеланием ссоры с союзниками. В Вашингтоне при этом признали, что новые ограничительные меры против трубопровода сейчас бессмысленны.

Работы по строительству «Северного потока — 2» идут стабильными темпами. Первые шесть месяцев текущего года ознаменовались завершением укладки первой нити «СП-2».

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