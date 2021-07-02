«Вектор» приступил к процедуре регистрации новой вакцины от коронавируса

Москва, 2 июля. Новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» может войти в гражданский оборот в ближайшие месяцы. Об этом заявили в центре «Вектор».

«Вектор», по словам заместителя руководителя центра Татьяны Непомнящих, уже приступил к процедуре регистрации препарата. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия-24».

«Пока мы в самом начале регистрации. Наверное, срок — месяцы, до того момента, как она попадет в гражданский оборот», — подчеркнула Непомнящих.

В центре «Вектор» ранее рассказали о преимуществах трехкратной вакцинации от коронавируса. Она способна защитить иммунитет и обезопасить человека от инфекции.