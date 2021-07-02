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Названы эффективные методы борьбы с телефонными спамерами

  /   Обновлено: 02 июля 2021 01:33
Общество
Названы эффективные методы борьбы с телефонными спамерами
pxhere.com

Москва, 2 июля. Эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова рассказала об эффективных методах борьбы с телефонными спамерами.

Специалист в беседе с «Праймом» отметила, что простое занесение номера в черный список не поможет. Как правило, этот способ имеет минимальный эффект: спамеры повторяют попытку звонка с другого номера.

Одним из эффективных способов является установка определителя номера и блокировщика спам-звонков. Такие программы нужно брать в официальных магазинах приложений.

Также у любого оператора можно подключить услугу под названием «Антиспам». Рекомендуется не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Разные способы борьбы со спамерами работают далеко не всегда. Так, спамеры могут понять, что жертва идет на контакт, и поэтому могут придумать все новые способы «пообщаться».

Ранее эксперт рассказал, что чаще всего абонент начинает получать спам-звонки после визита на сайт застройщика, банка или других организаций. На таких порталах работают специальные сервисы, которые определяют номер посетителя.

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