Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 01:38
01:33
Общество
Названы эффективные методы борьбы с телефонными спамерами
01:28
Общество
Транспортная прокуратура просит суд запретить Google пропаганду зацепинга
01:28
Экономика
Комитет Конгресса США одобрил поправку о санкциях по «Северному потоку — 2»
01:25
Общество
«Вектор» приступил к процедуре регистрации новой вакцины от коронавируса
01:00
Общество
Эксперт рассказал, как наводнения в Керчи и Ялте отразились на спросе отдыха в Крыму
00:59
Общество
Стало известно, сколько рекламодатели платят Роналду за рекламу в Instagram
00:55
Общество
Госдума может ввести Fan ID для посетителей спортивных соревнований
00:37
Общество
Центробанк назвал возможные изображения на новых купюрах в 1 и 5 тыс. рублей
00:36
Общество
Упаковку майонеза, кетчупа и детского питания попросили не запрещать в России
00:34
Экономика
Бизнес попросил отменить запрет на импорт кормов для домашних животных
Все новости

Транспортная прокуратура просит суд запретить Google пропаганду зацепинга
Общество
Транспортная прокуратура просит суд запретить Google пропаганду зацепинга
Невские Новости  /  Екатерина Чалова

Москва, 2 июля. Транспортная прокуратура попросила Мещанский суд Москвы запретить американской компании Google публиковать информацию, которая пропагандирует деятельность зацеперов.

Пресс-служба суда подчеркнула, что во время проверок истцом установили нарушения законодательства у ответчика, которые выражаются в публикации информации, пропагандирующей зацепинг, передает ТАСС. Заседание назначили на 28 июля.

Ранее сообщалось, что делать родителям, дети которых стали инвалидами в результате зацепинга. Мать искалеченного зацепера рассказала о своей борьбе за нормальную жизнь сына.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Транспортная прокуратура просит суд запретить Google пропаганду зацепинга
google зацеперы зацепинг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru