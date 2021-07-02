Транспортная прокуратура просит суд запретить Google пропаганду зацепинга

Москва, 2 июля. Транспортная прокуратура попросила Мещанский суд Москвы запретить американской компании Google публиковать информацию, которая пропагандирует деятельность зацеперов.

Пресс-служба суда подчеркнула, что во время проверок истцом установили нарушения законодательства у ответчика, которые выражаются в публикации информации, пропагандирующей зацепинг, передает ТАСС. Заседание назначили на 28 июля.

Ранее сообщалось, что делать родителям, дети которых стали инвалидами в результате зацепинга. Мать искалеченного зацепера рассказала о своей борьбе за нормальную жизнь сына.