Стало известно, сколько рекламодатели платят Роналду за рекламу в Instagram

Турин, 2 июля. Стало известно, сколько рекламодателям необходимо заплатить за одну рекламу на странице португальского нападающего Криштиану Роналду в Instagram.

Рекламный пост на странице Роналду в Instagram оценивается в 1,6 миллиона долларов. Эта цифра за рекламу является самой большой среди всех знаменитостей и блогеров в этой социальной сети.

В топ попал и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, но лишь на седьмую строчку. Рекламодатели платят за рекламный пост на странице форварда испанской «Барселоны» в Instagram 1,1 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Роналду обвалил акции компании Coca-Cola. Во время пресс-конференции португальский нападающий отодвинул бутылку газировки и призвал всех пить воду.