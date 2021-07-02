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Госдума может ввести Fan ID для посетителей спортивных соревнований

  /   Обновлено: 02 июля 2021 00:55
Общество
Госдума может ввести Fan ID для посетителей спортивных соревнований
Ньюинформ

Москва, 2 июля. Госдума планирует ввести обязательную электронную идентификацию зрителей на спортивных соревнованиях.

В России будет введено понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». По мнению экспертов, такой Fan ID будет способствовать порядку во время спортивных состязаний, передаю «Известия».

Правительство сможет определять официальные спортивные соревнования, на которых идентификация зрителей будет обязательной. При этом будут обозначены основания для отказа в персонифицированной карте на посещение спортивного соревнования. Единым оператором осуществления идентификации могут стать Минцифры.

Ранее российскому болельщику разорвали форму и отняли флаг на матче сборной Украины. На матче сборных Украины и Швеции в рамках чемпионата Европы по футболу произошел неприятный инцидент. Болельщику из России разорвали форму и отняли у него флаг, при этом он держался за лицо.

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